ЗСУ не дають противнику рухатися вперед. За добу вони завдали 144 удари по противнику.
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Успіхи української армії на Півдні
Попри те, що ситуація залишається складною, ЗСУ продовжують позиційні бої. Це допомагає їм закріпити та покращити своє положення.
ЗСУ обстріляли ворожі осередки у Херсоні, де зберігалася техніка та озброєння. Також вони знищили склад боєприпасів в Новоолександрівці.
Вороги намагалися розвідати позиції української армії. Наші захисники знешкодили загарбницьку ДРГ з 4 осіб.
Ситуація на Півдні країни станом на 28 вересня: дивіться відео
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Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об'єкти
У ніч на 27 вересня вороги знову обстрілювали Нікопольський район. Пошкодили 10 приватних домів, зупинку, 7 господарчих будівель, газогони, лінії електропередач та легкові автомобілі.
Дісталося також і Миколаєву. Там противник поцілив 5 ракетами по об'єктах промислової інфраструктури. На щастя, усюди обійшлося без втрат.
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Втрати росіян станом на 28 вересня
Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Краматорському напрямках.
Упродовж повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати:
- танків – 2312 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,
- РСЗВ – 331 одиниці, засобів ППО – 175 одиниць,
- літаків – 262 (+1) одиниць, гелікоптерів – 224 одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,
- крилатих ракет – 242 (+1) одиниці,
- кораблів й катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,
- спеціальної техніки – 131 одиницю.
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