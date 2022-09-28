ЗСУ не дають противнику рухатися вперед. За добу вони завдали 144 удари по противнику.

До теми На Півдні ЗСУ вдалося за день знищити три російські ЗРК "Панцир-С1" і 4 склади боєприпасів

Успіхи української армії на Півдні

Попри те, що ситуація залишається складною, ЗСУ продовжують позиційні бої. Це допомагає їм закріпити та покращити своє положення.

ЗСУ обстріляли ворожі осередки у Херсоні, де зберігалася техніка та озброєння. Також вони знищили склад боєприпасів в Новоолександрівці.

Вороги намагалися розвідати позиції української армії. Наші захисники знешкодили загарбницьку ДРГ з 4 осіб.

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Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об'єкти

У ніч на 27 вересня вороги знову обстрілювали Нікопольський район. Пошкодили 10 приватних домів, зупинку, 7 господарчих будівель, газогони, лінії електропередач та легкові автомобілі.

Дісталося також і Миколаєву. Там противник поцілив 5 ракетами по об'єктах промислової інфраструктури. На щастя, усюди обійшлося без втрат.

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Втрати росіян станом на 28 вересня

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Краматорському напрямках.

Упродовж повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати:

танків – 2312 (+6) одиниць,

(+6) одиниць, бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,

(+8) одиниць, артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,

(+3) одиниць, РСЗВ – 331 одиниці, засобів ППО – 175 одиниць,

одиниці, засобів ППО – одиниць, літаків – 262 (+1) одиниць, гелікоптерів – 224 одиниці,

(+1) одиниць, гелікоптерів – одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,

(+12) одиниць, крилатих ракет – 242 (+1) одиниці,

(+1) одиниці, кораблів й катерів – 15 одиниць,

одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,

(+12) одиниць, спеціальної техніки – 131 одиницю.

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