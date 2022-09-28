У розвідці Великої Британії розповіли, що за їх інформацією протягом останніх кількох днів Україна активізувала наступальні дії на північному сході країни. Наші ЗСУ просуваються.

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Бої тривають і на Херсонщині

Зокрема, зазначають, що підрозділи повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець. Саме там зосередилися сили після попереднього просування.

Росія встановлює більш суттєву оборону, ніж раніше, ймовірно, через те, що українське просування тепер загрожує частинам Луганської області, коли завершується голосування на "референдумі" щодо приєднання до росії,

– кажуть у розвідці.

При цьому, там зауважили, що важкі бої також тривають й у Херсонській області. Російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

Також росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри те, що стикається із сильним тиском на північному та південному флангах. Британські фахівці припускають, що це пов'язано з політичним тиском, бо росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розповідав, що скоро з фронту будуть хороші новини. За його словами, ми просуваємося і звільняємо нашу територію. Також він не був багатослівним і не сказав деталей, бо Україна дотримується інформаційної тиші, щоб не зашкодити ЗСУ.

В Офісі Президента повідомляли, що станом на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області. У звільнених містах та селах активно відновлюють інфраструктуру.

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