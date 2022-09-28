Американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині. Вони продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти.

До теми Лиман аж проситься в оточення, росіяни там – потенційні полонені, – військовий експерт

Що відбувається в Лимані

За даними аналітиків, у районі Лимана тривають запеклі бої. Українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там, і взяти його в оперативне оточення.

Джерела в Україні розповіли ISW, що протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Також відомо, що українська артилерія тримає під вогневим контролем останню дорогу для постачання російських військ у місті через Сватово, Макіївку та Терни. Українських розвідників помічають у містах Торське та Ямпіль на південний схід від Лиману.

Чому Лиман важливий для ворога

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що для ворога дуже важливо втримати його, адже звідти ЗСУ можуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі.

ЗСУ намагаються звільнити Лиман від окупантів. Це поки не вийшло, бо там дуже складний вузол. Багато бетону, лісу та міст – через це проходити важко. Обороняють його 3 ворожі батальйонні тактичні групи.

Експерт про звільнення Лиману: дивіться відео