Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ укрепляют позиции возле Лимана Донецкой области. Они продолжают приближаться к этому городу, освобождая новые населенные пункты.

К теме Лиман аж просится в окружение, россияне там – потенциальные пленные, – военный эксперт

Что происходит в Лимане

По данным аналитиков, в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

Источники в Украине рассказали ISW, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Также известно, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последний путь для снабжения российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Терны. Украинских разведчиков замечают в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.

Почему Лиман важен для врага

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что для врага очень важно удержать его, ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе.

ВСУ пытаются освободить Лиман от оккупантов. Это пока не получилось, потому что там очень сложный узел. Много бетона, леса и мост – поэтому проходить трудно. Обороняют его 3 вражеских батальонных тактических группы.

Эксперт об освобождении Лимана: смотрите видео