Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что Лиман – это город, как очень просится в окружение, если мы посмотрим на карту боевых действий, которая есть в свободном доступе.
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Войска врага, которые там сейчас есть – потенциальные пленники, или потенциальные 200-е,
– убежден Свитан.
По его словам, этот город очень легко взять в окружение, что сейчас и делают наши защитники.
"С юга Лиман зажат водным препятствием, там протекает Северский Донец, а справа реки – наша мощная группировка", – добавляет военный эксперт.
Детальнее о ситуации вокруг Лимана: смотрите видео
Роман Свитан также подчеркнул, что вопросы окружения Лимана с севера уже решают наши бронегруппы, имеющие в этом определенные успехи. "Атаковать напролом этот город никто не будет, хотя кое-где уже есть столкновения в городе", - говорит он.
"Поэтому, по моему мнению, в ближайшее время Лиман либо возьмут в окружение, либо россияне сами оттуда убегут", – резюмирует Роман Свитан.
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