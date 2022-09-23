Об этом в эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, если мобилизованных используют для пополнения сил тех частей, которые на восстановлении, это позволит сократить восстановление.

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"При условии соблюдения кадрового ядра, это действительно может быть неприятно для нас. Но вопрос в том, сколько таких подразделений", – говорит он.

Боеспособность этих мобилизованных нулевая, они же демотивированы – это первое. А во вторых, их бросают без всякой подготовки сразу в бой на страшную украинскую войну,

– отмечает Арестович.

Боеспособность мобилизованных в россии

По словам Арестовича, у нас есть опыт луганских "мобиков". Эти люди, похищенные на улице, попадали в кадровые российские части, которые были значительно лучше подготовлены, чем эти российские подразделения.

Следует добавить, что некоторые "мобики" лучше воюют, чем кадровые военные из россии. Это можно объяснить тем, что они где-то ненавидят нас, где-то имеют опыт войны на Донбассе,

– говорит Алексей Арестович.

По его мнению, выходит так, что не очень мотивированные российские мобилизованные пойдут в не очень мотивированные российские части.

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"Я скептик, понимаю, что такое подготовить бойца. Поэтому зайдут в бой, тогда увидим", – резюмирует Арестович.

По прогнозам советника главы ОП, за два месяца россияне могут собрать 50 тысяч, но собрать – не выставить на фронт.