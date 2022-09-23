Про це в ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, якщо мобілізованих використають для поповнення сил тих частин, які на відновленні, то це дозволить скоротити відновлення.

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"За умов дотримання кадрового ядра, то це дійсно може бути неприємно для нас. Але питання в тому, скільки таких підрозділів", – каже він.

Боєздатність цих мобілізованих нульова, вони ж демотивовані – це перше. А по друге, їх кидають без жодної підготовки одразу в бій на страшну українську війну,

– зазначає Арестович.

Боєздатність мобілізованих у росії

За словами Арестовича, у нас є досвід луганських "мобіків". Ці люди, яких викрали на вулиці, потрапляли у кадрові російські частини, які були значно краще підготовлені, аніж ці російські підрозділи.

Слід додати, що деякі "мобіки" краще воюють, аніж кадрові військові з росії. Це можна пояснити тим, що вони десь ненавидять нас, десь мають досвід війни на Донбасі,

– каже Олексій Арестович.

На його думку, виходить так, що не дуже мотивовані російські мобілізовані підуть до не дуже мотивованих російських частин.

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"Я скептик, розумію, що таке підготувати бійця. Тому зайдуть у бій, тоді побачимо", – резюмує Арестович.

За прогнозами радника глави ОП, впродовж двох місяців росіяни можуть зібрати 50 тисяч, але зібрати – не виставити на фронт.