Про це 24 каналу сказав міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Він зауважив, що путін зараз має значні проблеми на фронті, зокрема, через поразку в Харківській області.

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Тиск на путіна всередині росії

Яковина зауважив, що путін вирішив оголосити мобілізацію в росії, оскільки зараз у нього погано пішли справи одразу на трьох напрямах. Мовиться насамперед про внутрішньополітичний чинник.

На путіна стали наїжджати дуже потужно з усіх сторін. До того ж не ліберали, яких у росії вже не залишилось, а саме ватники, такі собі найшаленіші патріоти. Вони стали звинувачувати путіна в тому, що він занадто м'якотілий, надто нерішучий,

– сказав міжнародний оглядач.

Російський опозиційний журналіст зазначив, що, на їхню думку, путін нерішучими засобами веде війну в Україні, треба все швидше й жорсткіше робити. А для цього, відповідно, потрібна мобілізація.

Тобто, злякавшись критики від найзапекліших фашистів, путін і наважився на цей крок,

– наголосив Яковина.

Також, за його словами, проти путіна повстала Алла Пугачова, яка має значний вплив на російських жінок віком від 55 років. Ці жінки становлять електоральний кістяк глави кремля. Якщо вони почнуть відвертатися від путіна, для нього буде дуже важко втриматися на плаву.

Проблеми росії на фронті

Яковина зазначив, що ще одним показником стали страшні проблеми на фронті й, зокрема, поразка в Харківській області.

Тобто на фронті дійсно потрібні люди. Якщо не направити туди людей – фронт розсиплеться. І росія зазнає воєнної поразки,

– сказав міжнародний оглядач.

Адже, зауважив він, Збройні Сили України зараз доволі успішно наступають на півночі Донбасу та в Херсонській області.

Яковина сказав, чому путін оголосив мобілізацію в росії: дивіться відео

Провальний для путіна саміт ШОС

Яковина наголосив, що третім важливим чинником є це те, що сталося з владіміром путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Китай і Індія – дві країни, на які дуже покладався путін, а також Туреччина прямим текстом заявили йому про своє невдоволення через війну в Україні.

Тобто вони йому викотили ультиматум, по суті. Або ти це швидко закінчуєш, або далі сам борсайся, ми тобі допомагати не будемо,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Адже, за його словами, через війну Індія й Китай, як і всі країни, що розвиваються, зазнають значних збитків. Ймовірно, вони дали путіну якийсь час на завершення війни.

Він зрозумів, що без мобілізації за місяць – два цю війну не зможе виграти, а виграти хочеться. Тому він, власне, й оголосив мобілізацію,

– сказав Яковина.

Він зауважив, що з внутрішньополітичного погляду ця мобілізація для путіну є дуже небезпечною. Тому що люди дуже незадоволені, далеко не всі збираються йти за нього помирати.

До речі! В росіян почалась паніка через оголошену путіним мобілізацію. В американському Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів й робить це непропорційно швидко. Зокрема, член російської ради з прав людини при кремлі кирило кабанов запропонував обов'язкову військову службу для іммігрантів із Середньої Азії.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

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