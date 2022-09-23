Українські військові успішно форсували ріку Оскіл, що на Харківщині. Про це повідомили у британській розвідці.
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ЗСУ укріпляють свої позиції
За останні три дні українські війська убезпечили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія намагалася інтегрувати Оскіл в консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил на початку місяця,
– заявили у розвідці.
Окрім цього, південніше у Донецькій області тривають бої, оскільки українські бійці атакують Лиман на схід від річки Сіверський Донець.
У британській розвідці наголосили, що ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей.
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