Украинские военные успешно форсировали реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в британской разведке.

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ВСУ укрепляют свои позиции

За последние три дня украинские войска обезопасили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия пыталась интегрировать Оскол в консолидированную линию обороны после вывода своих сил в начале месяца,

– заявили в разведке.

Кроме этого, южнее Донецкой области продолжаются бои, поскольку украинские бойцы атакуют Лиман к востоку от реки Северский Донец.

В британской разведке подчеркнули, что ситуация на поле боя остается сложной, но Украина сейчас оказывает давление на территории, которые россия считает важными для достижения своих военных целей.

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