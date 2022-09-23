Украинские военные успешно форсировали реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в британской разведке.
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ВСУ укрепляют свои позиции
За последние три дня украинские войска обезопасили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия пыталась интегрировать Оскол в консолидированную линию обороны после вывода своих сил в начале месяца,
– заявили в разведке.
Кроме этого, южнее Донецкой области продолжаются бои, поскольку украинские бойцы атакуют Лиман к востоку от реки Северский Донец.
В британской разведке подчеркнули, что ситуация на поле боя остается сложной, но Украина сейчас оказывает давление на территории, которые россия считает важными для достижения своих военных целей.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: последние новости
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