Отметим, что президент Владимир Зеленский утром 16 сентября сообщил, что от российских оккупантов освободили почти всю Харьковскую область. Глава государства напомнил, что оккупанты находились там более 5 месяцев.

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Защитники форсировали Оскол

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские защитники начали контролировать левый берег реки Оскол.

ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег,

– говорится в сообщении.

Напомним, что недавно защитники рассказали, что полностью освободили город Купянск. В результате слаженных действий подразделение "Кракен" успешно форсировало Оскол. Это позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города.

"Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", – заявили военные.

Кроме этого, начальник штаба спецподразделения Константин Немичев распространил видео стелы в Купянске, снова ставшей сине-желтой.

Смотрите видео, как бойцы ВСУ форсировали Оскол: