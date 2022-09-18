Речь идет о селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области. Теперь там есть украинское знамя.
К теме "Террор отчаяния" и зверства в Харьковской области: как контрнаступление ВСУ меняет ситуацию на фронте
Установка государственного флага на Подвысочанском доме культуры,
– сообщили о событии в селе и добавили видео.
Как над домом культуры установили наш флаг: смотрите видео
Как россияне покидали Боровскую общину
- Местные жители и разведка рассказывали, что из Боровской общины Харьковской области российские оккупанты в основном вышли. Однако это не касается села Подвысокое, там были сосредоточены артиллерия и силы врага. Многие россияне захватили дома местных жителей, поселились там и разворовали имущество.
- В минобороны россии хвастались невероятным количеством гуманитарной помощи, которую ввезли в Боровскую общину. Местные жители рассказывали, что она непригодна к употреблению. Известно, что пошедшие на сотрудничество с врагом коллаборанты массово травились. Неудивительно, что они поплатились за свою жадность.
Что происходит в регионе после деоккупации: смотрите видео