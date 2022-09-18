Речь идет о селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области. Теперь там есть украинское знамя.

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Установка государственного флага на Подвысочанском доме культуры,

– сообщили о событии в селе и добавили видео.

Как над домом культуры установили наш флаг: смотрите видео

Как россияне покидали Боровскую общину

Местные жители и разведка рассказывали, что из Боровской общины Харьковской области российские оккупанты в основном вышли. Однако это не касается села Подвысокое, там были сосредоточены артиллерия и силы врага. Многие россияне захватили дома местных жителей, поселились там и разворовали имущество.

В минобороны россии хвастались невероятным количеством гуманитарной помощи, которую ввезли в Боровскую общину. Местные жители рассказывали, что она непригодна к употреблению. Известно, что пошедшие на сотрудничество с врагом коллаборанты массово травились. Неудивительно, что они поплатились за свою жадность.

Что происходит в регионе после деоккупации: смотрите видео