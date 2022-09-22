Про це 24 каналу розповів керівник військового напрямку Фонду Сергія Притули Роман Сініцин. За його словами, окупанти позалишали стільки трофеїв, бо в них посипалася система управління та зв'язку. Жодного організованого відступу не було – вони просто панічно тікали.

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Загарбники часто відступали на цивільних автомобілях, які забрали у місцевого населення. Але Збройні Сили все одно їх діставали.

Очевидно, що бронетехніка їде помаліше. І це зручніше ціль для артилерії, ніж умовні "жигулі". Утім, їх діставали, зокрема "Хаймарсами". Були фрагменти тіл по дорогах. Все виглядало, як панічна втеча,

– зазначив Сініцин.

Затрофеїли десятки танків

Трофеїв на Харківщині було надзвичайно багато. Серед усього – командно-штабні машини з російським фсбшним зв'язком, різні артилерійські системи. Вдалося захопити десятки танків та іншої бронетехніки, яка була ціла або частково пошкоджена.

Деякі підрозділи на рівні бригад тимчасово вирішили питання з боєприпасами. Йдеться про 120-міліметрові міни та радянські снаряди калібру 152-міліметри. Раніше їх не вистачало, а зараз вдалося дещо поповнити запаси.

Як наголошує Сініцин, важливо, що окупанти позалишали безліч документів, серед яких були й з грифом "секретно". У майбутньому точно вийде багато журналістських розслідувань про російських нелюдів, які сиділи на окупованій Харківщині.

Ще один важливий трофей – безпілотники "Орлан-10" із наземною станцією, антенами та документацією. Спеціалісти вже вивчають ці апарати, що допоможе українським військовим краще протидіяти цим "пташкам".

Цікаво, що окупанти буквально перетворюють свою техніку на смітник. Вони взагалі за нею не доглядають.

Буквально сьогодні спілкувався з одним із командирів підрозділу морської піхоти, які затрофеїли певну артилерійську техніку, виготовлену у 2021 році. Окупанти там і жили, і їли, і ледь не в туалет ходили. Вона в робочому стані, але була захламлена. Скаржилися, що гидко було прибирати. Банальний смітник,

– розповів Сініцин.

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Додамо, військовий експерт Петро Черник пояснив, чому контрнаступ ЗСУ на Херсон відрізняється від аналогічної операції на Харківщині. Все через географію. Якщо Харківщина – це ліси та річка, яку можна в деяких місцях навіть на техніці форсувати, то на Херсонщині з цим значно важче.

Роман Сініцин –