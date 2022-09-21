Після звільнення решти тимчасово окупованих територій Україна матиме аналогічні проблеми, які зараз є на звільненій частині Харківщини. Про це 24 каналу розповів керівник військового напрямку "Фонду Сергія Притули" Роман Сініцин.

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"Випалена земля"

Активіст зазначив, що ситуація на деокупованій Харківщині загалом "дуже погана".

Ситуація погана як гуманітарна, так інфраструктурна. Відбудовувати промисловість, інфраструктуру та бізнес доведеться роками. Можливо навіть десятиліттями. Те ж стосується розміновування, тому що там величезна кількість проблемних територій, через що ледь не щодня підриваються як місцеві, так і військові,

– пояснив Сініцин.

За його словами, на деокупованих територіях наразі немає карт мінних полів, тому це теж "величезна проблема".

"Насправді, у разі звільнення інших регіонів, аналогічні проблеми будуть і там. Росія залишає за собою лише "випалену землю" і наслідки терору: катування, зґвалтування, катівні. Це абсолютно системна й масова історія", – додав волонтер.

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Ситуація з інфраструктурою

Сініцин вказав, що на сьогодні у деяких населених пунктах уже розпочали відновлення енергопостачання та зв'язку.

Світло уже десь відновлюють, як і зв'язок. Зокрема, у Балаклії, яка менш зруйнована, ніж Ізюм та Ізюмський район. В Ізюмі насправді все дуже сумно. Там місто зруйноване майже тотально. Я не знаю, як там відновлюватиметься газопостачання та опалення. Зв'язку теж немає, як і світла. Є військові та гуманітарні місії,

– розповів активіст.

Він додав, що волонтери роздають місцевим мешканцям товари першої необхідності, а також допомагають зв'язатися з родичами.

"Є також "старлінки". Це дуже рятує. Тому що гуманітарні фонди дозволяють ними користуватися. І деякі місцеві телефонують своїм родичам вперше за 6 місяців. За це велика подяка Ілонові Маску – за супутниковий зв'язок, тому що він справді рятує й багато чого вирішує на фронті", – підкреслив волонтер.

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Що говорять місцеві

За словами Сініцина, на деокупованих територіях різні настрої серед місцевого населення.

Переважно Харківщина не така "ватна", як деякі міста Донецької та Луганської областей. Зокрема в Лисичанську й Сєвєродонецьку, де залишалися "ждуни". Місцеві вітають військових, підходять і дякують. Особливо вони це робили у перші дні,

– зауважив активіст.

Він розповів, що після звільнення територій люди почали виходити з підвалів, однак чи залишаться вони й надалі жити у зруйнованих містах і селах – питання відкрите.

"Якийсь відсоток звідти, звісно, виїде. Тому що там є тотально зруйновані села, чи міста, як-от Ізюм. Й незрозуміло, як там далі жити взимку. Впевнений, що ще якийсь відтік населення буде звідти", – пояснив волонтер.

За його словами, на місцях тривають заходи із виявлення колаборантів і тих, хто співпрацював з ворогом.

"У деяких містах росіяни тікали так швидко, що не знищили й не забрали з собою списки персоналу та людей, які отримували російські паспорти. Зараз з ними працюють працівники Нацполу та СБУ", – резюмував Сініцин.

Звірства росіян на Харківщині: що відомо

У поліції інформували, що на територіях деокупованої Харківщини виявили щонайменше 10 катівень. Повідомлялося, що 2 катівні знайшли у Балаклії, відразу 6 в Ізюмі та по одній у селі Гракове та в місті Вовчанськ.

15 вересня у Держприкордонслужбі повідомили, що в Куп'янську виявили п'ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих російськими військовими в одному із підвальних приміщень.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав кадри, як функціонувала катівня окупантів в Ізюмі.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини, інформував, що під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.

11 вересня з'явилася інформація, що українські військові зайшли в Ізюм та підійняли там прапор України. Згодом в Ізюмі виявили масове поховання поряд з кладовищем. Там виявили щонайменше 450 могил.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що одного чоловіка окупанти задушили мотузкою та закопали з нею на шиї. Жертвами загарбників стали цивільні, військові, жінки та діти. Зокрема, окупанти вбили цілу сім'ю: матір, батька та доньку.

За словами Зеленського, на Харківщині росія повторила те, що було у Бучі. Наразі українці тільки починають дізнаватися повну про те, що відбувалося на тимчасово окупованій частині області.

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