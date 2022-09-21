После освобождения остальных временно оккупированных территорий Украина будет иметь аналогичные проблемы, которые сейчас есть на освобожденной части Харьковщины. Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного направления "Фонда Сергея Притулы" Роман Синицын.

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"Обожженная земля"

Активист отметил, что ситуация на деоккупированной Харьковщине "очень плохая".

Ситуация плохая как гуманитарная, так инфраструктурная. Восстанавливать промышленность. инфраструктуру и бизнес придется годами. Может быть даже десятилетиями. То же касается разминирования, потому что там огромное количество проблемных территорий, из-за чего ежедневно подрываются как местные, так и военные,

– объяснил Синицын.

По его словам, на деоккупированных территориях пока нет карт минных полей, поэтому это тоже "огромная проблема".

"На самом деле, в случае освобождения других регионов, аналогичные проблемы будут и там. Россия оставляет за собой лишь "обожженную землю" и последствия террора: пытки, изнасилования, пыточные. Это абсолютно системная и массовая история", – добавил волонтер.

Как живут люди на деоккупированной Харьковщине: смотрите видео

Ситуация с инфраструктурой

Синицын указал, что на сегодняшний день в некоторых населенных пунктах уже начали возобновление энергоснабжения и связи.

Свет уже где-то восстанавливают, как и связь. В частности, в Балаклее, которая менее разрушена, чем Изюм и Изюмский район. В Изюме действительно все очень грустно. Там город разрушен почти тотально. Я не знаю, как будет восстанавливаться газоснабжение и отопление. Связи тоже нет, как и света. Есть военные и гуманитарные миссии,

– рассказал активист.

Он добавил, что волонтеры раздают местным жителям товары первой необходимости, а также помогают связаться с родственниками.

"Есть также "старлинки". Это очень спасает. Потому что гуманитарные фонды позволяют ими пользоваться. И некоторые местные звонят своим родственникам впервые за 6 месяцев. За это большое спасибо Илону Маску – за спутниковую связь, потому что она действительно спасает и многое" чего решает на фронте", – подчеркнул волонтер.

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Что говорят местные

По словам Синицына, на деоккупированных территориях разные настроения среди местного населения.

Преимущественно Харьковщина не такая "ватная", как некоторые города Донецкой и Луганской областей. В частности, в Лисичанске и Северодонецке, где оставались "ждуны". Местные поздравляют военных, подходят и благодарят. Особенно они это делали в первые дни,

– заметил активист.

Он рассказал, что после освобождения территорий люди начали выходить из подвалов, однако останутся ли они и дальше жить в разрушенных городах и селах – вопрос открыт.

"Какой-то процент оттуда, конечно, уедет. Потому что там есть тотально разрушенные села, или города, например Изюм. И непонятно, как там дальше жить зимой. Уверен, что еще какой-то отток населения будет оттуда", – объяснил волонтер.

По его словам, на местах продолжаются мероприятия по выявлению коллаборантов и сотрудничавших с врагом.

"В некоторых городах россияне бежали так быстро, что не уничтожили и не забрали с собой списки персонала и людей, получавших российские паспорта. Сейчас с ними работают работники Нацпола и СБУ", – резюмировал Синицын.

Зверства россиян в Харьковской области: что известно

В полиции информировали, что на территориях деоккупированной Харьковщины обнаружили по меньшей мере 10 пыточных. Сообщалось, что 2 пыточные нашли в Балаклее, сразу 6 в Изюме и по одной в селе Граково и в городе Волчанск.

15 сентября в Госпогранслужбе сообщили, что в Купянске обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых российскими военными в одном из подвальных помещений.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал кадры, как функционировала пыточная оккупантов в Изюме.

Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины, информировал, что во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. оккупанты кормили людей только кашами.

11 сентября появилась информация, что украинские военные вошли в Изюм и подняли флаг Украины. Впоследствии в Изюме было обнаружено массовое захоронение рядом с кладбищем. Там обнаружили не менее 450 могил.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что одного мужчину оккупанты задушили веревкой и закопали с ней на шее. Жертвами захватчиков стали гражданские, военные, женщины и дети. В частности, оккупанты убили целую семью: мать, отца и дочь.

По словам Зеленского, в Харьковской области россия повторила то, что было в Буче. Пока украинцы только начинают узнавать полную правду о том, что происходило на временно оккупированной части области.

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