Журналисты "Донбасс.Реалии" получили фото из подвала военкомата в поселке Шевченково, где 9 сентября подняли флаг Украины. Захватчики обустроили пыточную в здании местного военкомата.

Кстати В освобожденном от оккупантов поселке на Харьковщине обнаружили тела гражданских со следами пыток

Пыточную нашли в подвале военкомата

Сообщается, что в подвале военкомата российские военные пытали людей. Журналисты опубликовали несколько фотографий из подвала. На них видны металлические клетки, внутри которых только лавочки.

Пыточная в Шевченково на Харьковщине / Фото "Донбасс.Реалии"

Отметим, что в полиции информировали, что на территориях деоккупированной Харьковщины обнаружили по меньшей мере 10 пыточных. Сообщалось, что 2 пыточные нашли в Балаклее, сразу 6 в Изюме и по одной в селе Граково и в городе Волчанск.

Зверства россиян в Харьковской области

15 сентября в Госпогранслужбе сообщили, что в Купянске обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых российскими военными в одном из подвальных помещений.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал кадры, как функционировала пыточная оккупантов в Изюме.

Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины, информировал, что во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. Оккупанты кормили людей только кашами.

11 сентября появилась информация, что украинские военные вошли в Изюм и подняли флаг Украины. Впоследствии в Изюме было обнаружено массовое захоронение рядом с кладбищем. Там было обнаружено не менее 450 могил.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что одного мужчину оккупанты задушили веревкой и закопали с ней на шее. Жертвами захватчиков стали гражданские, военные, женщины и дети.

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