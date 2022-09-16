Журналісти "Донбасс.Реалии" отримали фото з підвалу військкомату у селищі Шевченкове, де 9 вересня підійняли прапор України. Загарбники облаштували катівню у будівлі місцевого військкомату.

До речі У звільненому від окупантів селищі на Харківщині виявили тіла цивільних зі слідами катувань

Катівню знайшли у підвалі військкомату

Повідомляється, що в підвалі військкомату російські військові катували людей. Журналісти опублікували декілька світлин з підвалу. На них видно металеві клітки, всередині яких тільки лавочки.

Катівня у Шевченковому на Харківщині / Фото "Донбасс.Реалии"

Зазначимо, що в поліції інформували, що на територіях деокупованої Харківщини виявили щонайменше 10 катівень. Повідомлялося, що 2 катівні знайшли у Балаклії, відразу 6 в Ізюмі та по одній у селі Гракове та в місті Вовчанськ.

Звірства росіян на Харківщині

15 вересня у Держприкордонслужбі повідомили, що в Куп'янську виявили п'ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих російськими військовими в одному із підвальних приміщень.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав кадри, як функціонувала катівня окупантів в Ізюмі.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини, інформував, що під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.

11 вересня з'явилася інформація, що українські військові зайшли в Ізюм та підійняли там прапор України. Згодом в Ізюмі виявили масове поховання поряд із кладовищем. Там було виявлено щонайменше 450 могил.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що одного чоловіка окупанти задушили мотузкою та закопали з нею на шиї. Жертвами загарбників стали цивільні, військові, жінки та діти.

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