Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в Изюме функционировала настоящая пыточная.

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В своем телеграм Лубинец обнародовал кадры пыточной в Изюме. Он показал комнату с ободранными стенами. По его словам, на полу был устлан гладкий линолеум, который было легко мыть от крови. Также в комнате есть стол, за которым сидел один из оккупантов и снимал "свидетельства", пока другие захватчики выбивали их.

В городе разрушено более 70% зданий, однако местные искренне благодарят и радуются тому, что наконец к ним вернулся украинский флаг, а вместе с ним – чувство безопасности,

– отметил Лубинец.

Пыточная в Изюме: смотрите видео

Массовое захоронение в Изюме

После бегства оккупантов из Харьковщины на деоккупированных территориях начали находить массовые захоронения. В частности, под Изюмом обнаружили могилы с сотнями тел. Вероятно, там похоронены военные ВСУ. Точное количество людей, похороненных в могиле, пока неизвестно. Также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. В настоящее время специалисты проводят разминирование территории.

По информации Sky News, в Изюме обнаружили 440 могил. Главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что все тела эксгумируют и доставят на судебно-медицинскую экспертизу. По его словам, тела были похоронены отдельно на временном месте. Правоохранители также знают о ряде других захоронений, ведь они уже начали расследовать, какие преступления оккупанты совершили на Харьковщине.

Освобождение Изюма: коротко

Изюм был полностью оккупирован со 2 апреля. Местные жители остались без электричества, воды и газа. И только недавно, 11 сентября, захватчики из города были изгнаны украинскими защитниками.

14 сентября в деоккупированный Изюм прибыл президент Владимир Зеленский. Там он принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом.