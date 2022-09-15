Вероятно, там похоронены военные ВСУ. Массовое захоронение обнаружили 15 сентября.

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Под Изюмом нашли массовое захоронение

Недалеко от Изюма рядом с кладбищем 15 сентября нашли массовое захоронение. Там во время российской оккупации в период со 2 апреля по 15 сентября хоронили гражданских в безымянных могилах.

Мы так посчитали, здесь около 20 – 25 человек. Хотя надпись здесь была 17. Мы проверим это, уже когда будут поднимать (тела – 24 канал),

– рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Точное количество людей, похороненных в могиле, пока неизвестно. Также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах. В настоящее время специалисты проводят разминирование территории.

Смотрите фото с места происшествия / Фото "Радио Свобода"

По информации "Настоящее время" , над некоторыми захоронениями есть кресты с надписями, в том числе "ВСУ, 17 человек, из морга", "345", "412". В свою очередь, на других – нет ничего, только могила.

"Это даже не под Изюмом, это в самом Изюме, это кладбище. Есть видео. Они (российские войска – 24 канал) сами выставили это видео, когда оккупировали город, и мы понимали, что нужно это место разыскать после того, как мы деоккупируем эту территорию", – отметил Котенко.

Он добавил, что это захоронение наконец-то нашли, однако защитники не догадывались, что там будут и другие могилы.

"Те кресты, которые стоят на этих могилах, это делалось на скорую руку... И эти могилы – там только номера. Где-то фамилии, где-то их нет, но большинство – это номера", – добавил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По его словам, когда оккупанты захватывали Изюм, были сильные обстрелы. Люди умирали прямо на улицах, поэтому ритуальные службы не знали, кем были погибшие. Однако тела собирали и хоронили на этом кладбище.

В Изюме нашли массовое захоронение / Фото "Настоящее время"

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они будут нам подсказывать, где они взяли это тело для погребения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия", – добавил Котенко.

Он отметил, что на некоторых могилах есть фамилии, а также венки и дата гибели.

Большинство, я думаю, погибло под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били из артиллерии по городу. Речь идет о сотнях, но там надо понять, как погибали люди,

– уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц.

По его мнению, все похороненные погибли насильственной смертью от артобстрела. Котенко подытожил, что не назвал бы это Бучей, ведь здесь, в отличие от Киевщины, людей похоронили цивилизованно. Однако в могилах тоже могут быть маленькие дети.