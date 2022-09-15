В частности, состояние одного из домов в Харьковской области, в котором жили оккупанты, аналогично тому, что они оставляли после себя в домах в Киевской области. Об этом сообщает 24 канал.
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Как жили российские захватчики в Изюме
Автор телепрограммы "Феєрія мандрів" и теперь военкор Игорь Захаренко показал беспорядок, который оставили за собой российские военные в захваченном у украинцев доме. Теперь изнутри и снаружи дом напоминает настоящую свалку.
Здесь были раш*сты. Очень быстро они убегали. Здесь они жили, здесь они ели, ср*ли. "Вторая армия мира". Жесть. Город Изюм,
– сказал автор видео.
На территории дома и внутри разбросаны вещи российских военных, которые они похитили у местных. Также там можно увидеть остатки их формы, каски, разорванные сухпайки и вооружение. Еще там валяются пачки от сигарет и средств гигиены.
У автора видео создалось впечатление, что одно помещение оккупанты использовали как спальню, кухню и туалет.
Хоть в чем-то организованность: россияне вели календарь
Они существовали в полном беспорядке и в то же время вели календарь. Последнее примечание – 8 сентября.
Вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине,
– сказал Захаренко.
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