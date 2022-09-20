Оксана рассказала журналистам, что узнала мужчину по татуировкам на руке. С апреля Сергей Сова считался пропавшим без вести. Военнослужащий защищал Изюм весной после начала полномасштабного вторжения.

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Последний раз Оксана разговаривала с мужем 19 апреля

Сергей Сова защищал Украину с 2014 года в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Тогда он защищал Пески и доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Через год демобилизовался, но потом снова вернулся на фронт. За службу получил немало знаков отличия и наград.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля Сергея вместе с собратьями отправили защищать Харьковщину. В апреле он был на Изюмском направлении. Оксана вспомнила, что разговаривала с мужем 19 апреля – тогда Сергей рассказывал, что оккупанты атакуют с артиллерии, танков и авиации, а сопротивления с нашей стороны было меньше – вооружения не хватало.

Муж говорил, что есть приказ стоять до конца, так что будет делать это. Но насколько их хватит, неизвестно. После того связь оборвалась,

– вспомнила Оксана.



Сергей Сова / Фото "Факты"

Жена верила, что ее муж жив

Когда связь с мужем исчезла, Оксана вместе с друзьями и собратьями мужчины прилагала максимум усилий для поиска мужчины. Женщина каждый день просматривала фотографии из моргов, но своего мужа там не видела. Несмотря на это, Оксана отгоняла плохие мысли и верила, что Сергей мог быть в плену. Однако после деоккупации Изюма все надежды были утрачены.

Мужчину Оксана узнала по многочисленным татуировкам. В частности, на той руке, фотография которой облетела весь мир, осталась татуировка с именем их дочери. Также женщина рассказала и историю сине-желтого браслета, с которым ее муж не расставался с 2014 года.

Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам, потому что на теле были большие изображения – это голова совы, изображение черепа, самурай с китайскими иероглифами. Даже витатуированное имя дочери осталось на руке. И желто-синие браслетики. С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему как обереги подарили наши дети. Сыночек тогда пошел в первый класс, а дочери исполнился год,

– рассказала Оксана.

У Героя остались двое детей

Сергей и Оксана прожили в браке более 15 лет и воспитали двоих детей – сына Марата и дочь Элину. Сын павшего Героя после того, как мать опознала тело отца, написал письмо Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшему возвращению тела отца для погребения и подчеркнул, что получит честь принять посмертную награду.



Письмо сына Сергея Совы к Владимиру Зеленскому / Фото "Факты"

Оксана призналась, что ее умиляет поступок 14-летнего сына и выразила надежду, что его услышат и вернут тело мужчины в ближайшее время для похорон.

Важно! После начала эксгумации тел, погребенных в Изюме, фотография руки с сине-желтым браслетом облетела весь мир. Украинцы запустили флешмоб в соцсетях, публикуя фото своих рук с сине-желтыми браслетами и подписями: "Это мог быть каждый из нас только потому, что мы украинцы". Фотография стала символом несокрушимости украинцев.

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