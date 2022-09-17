Люди обозначают сообщения хештегом #IzyumMassacre – Изюмская резня, передает 24 канал. Таким образом, украинцы доносят миру правду о массовом убийстве гражданских и пленных военных ВСУ в Изюме.

Важно Людей живьем хоронили в подвалах: число жертв в Изюме может превысить 1 тысячу человек

Сине-желтый браслет обнаружили на руке одного из убитых россиянами людей в Харьковской области. Это украинский военнослужащий, эксгумированный криминалистами 16 сентября.

Это мог быть любой из нас. Просто потому, что мы украинцы,

– пишут под кадрами.

К распространению фото и месседжа присоединяются иностранцы.

Сообщения под хештегом Изюмская резня:

Жуткий флешмоб: видео

Массовые захоронения в Изюме: что известно

После деоккупации Изюма в лесополосе было обнаружено кладбище с массовыми захоронениями украинцев. Там нашли около 450 могил, где похоронены около 500 человек, убитых в городе.

Они погибли в результате обстрелов и бомбардировок россиян, стали жертвами расстрелов, пыток оккупантов и других расправ.

Ситуацию на оккупированных территориях Харьковщины сравнивают со зверствами в Буче и Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока рано говорить о количестве похороненных там людей. Продолжаются следственные действия, поэтому жертв может быть гораздо больше.

Есть доказательства пыток и издевательств над гражданскими жителями. Кроме того, оккупанты обстреливали место захоронения ради развлечений.

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