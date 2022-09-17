Люди позначають дописи хештегом #IzyumMassacre – Ізюмська різанина, передає 24 канал. Таким чином українці доносять світові правду про масове вбивство цивільних та полонених військових ЗСУ в Ізюмі.

Важливо Людей живцем ховали у підвалах: число жертв у Ізюмі може перевищити 1 тисячу осіб

Синьо-жовтий браслет виявили на руці одного з убитих росіянами людей на Харківщині. Це український військовослужбовець, який був ексгумований криміналістами 16 вересня.

Це міг бути кожен із нас. Просто тому, що ми українці,

– пишуть під кадрами.

До поширення фото й меседжу приєднуються й іноземці.

Дописи під хештегом Ізюмська різанина:

Моторошний флешмоб: відео

Масові поховання в Ізюмі: що відомо

Після деокупації Ізюма, у лісосмузі знайшли цвинтар з масовими похованнями українців. Там було близько 450 могил, де поховані близько 500 осіб, убитих у місті.

Вони загинули внаслідок обстрілів та бомбардувань росіян, стали жертвами розстрілів, тортур окупантів та інших розправ.

Ситуацію на окупованих територіях Харківщини порівнюють зі звірствами у Бучі та Маріуполі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі зарано говорити про кількість похоронених там людей. Тривають слідчі дії, тому жертв може бути набагато більше.

Є докази катувань та знущань з цивільних жителів. Крім того, окупанти обстрілювали місце поховання задля розваг.

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