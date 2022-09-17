В одній могилі може бути по декілька тіл, зокрема і дітей. Про це розповів очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
Важливо Російські пропагандисти бідкаються, що "Ізюм та Лиман здали", а їхні військові змушені тікати
Окупанти катували та розстрілювали людей
За словами Масельського, місцеві мешканці пережили найважчі у житті місяці окупації. У них не було ні електрики, ні води, ні тепла. Люди не могли навіть нормально харчуватися та не мали медичного обслуговування.
Очільник Ізюмської РВА додав, що найпоширеніші місця вбивств росіянами – це підвали.
Люди там знаходились один на одному, вони були вимушені навіть спати стоячи. Вони хотіли, щоб люди перейшли на їх бік. Ми розцінюємо, що загиблих по Ізюму не менше тисячі осіб,
– підсумував Масельський.
Нагадаємо, що Ізюм перебував під російською окупацією з 2 квітня. Звільнення одного з найбільших міст Харківщини вважають найбільшим успіхом ЗСУ після березневих боїв під Києвом.
Напередодні на місці масового поховання в Ізюмі виявили 400 тіл
Президент України Володимир Зеленський заявив, що моторошні кадри з Ізюму має побачити увесь світ. Він розповів, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.
Зеленський запевнив, що окупантам не вдасться втекти або сховатися. Український лідер наголосив, що відплата буде справедливо страшною.