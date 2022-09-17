В одній могилі може бути по декілька тіл, зокрема і дітей. Про це розповів очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

Важливо Російські пропагандисти бідкаються, що "Ізюм та Лиман здали", а їхні військові змушені тікати Окупанти катували та розстрілювали людей За словами Масельського, місцеві мешканці пережили найважчі у житті місяці окупації. У них не було ні електрики, ні води, ні тепла. Люди не могли навіть нормально харчуватися та не мали медичного обслуговування. Очільник Ізюмської РВА додав, що найпоширеніші місця вбивств росіянами – це підвали. Люди там знаходились один на одному, вони були вимушені навіть спати стоячи. Вони хотіли, щоб люди перейшли на їх бік. Ми розцінюємо, що загиблих по Ізюму не менше тисячі осіб,

– підсумував Масельський.

Нагадаємо, що Ізюм перебував під російською окупацією з 2 квітня. Звільнення одного з найбільших міст Харківщини вважають найбільшим успіхом ЗСУ після березневих боїв під Києвом.

Напередодні на місці масового поховання в Ізюмі виявили 400 тіл

Президент України Володимир Зеленський заявив, що моторошні кадри з Ізюму має побачити увесь світ. Він розповів, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.

Зеленський запевнив, що окупантам не вдасться втекти або сховатися. Український лідер наголосив, що відплата буде справедливо страшною.

До речі! Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв, що відповідальність за звірства в Ізюмі буде максимально жорстокою.

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