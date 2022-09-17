В одной могиле может быть несколько тел, в том числе и детей. Об этом рассказал глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

Важно Российские пропагандисты жалуются, что "Изюм и Лиман сдали", а их военные вынуждены бежать Оккупанты пытали и расстреливали людей По словам Масельского, местные жители пережили самые трудные в жизни месяцы оккупации. У них не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Люди не могли даже нормально питаться и не имели медицинского обслуживания. Глава Изюмского РВА добавил, что самые распространенные места убийств россиянами – это подвалы. Люди там находились друг на друге, они были вынуждены даже спать стоя. Они хотели, чтобы люди перешли на их сторону. Мы расцениваем, что погибших в Изюме не менее тысячи человек,

– подытожил Масельский.

Напомним, что Изюм находился под российской оккупацией 2 апреля. Освобождение одного из крупнейших городов Харьковщины считают самым большим успехом ВСУ после мартовских боев под Киевом.

Накануне на месте массового захоронения в Изюме обнаружили 400 тел

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жуткие кадры из Изюма должен увидеть весь мир. Он рассказал, что на месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел – с признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ.

Зеленский заверил, что оккупантам не удастся сбежать или спрятаться. Украинский лидер подчеркнул, что наказание будет справедливо страшным.

Кстати! Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что ответственность за зверства в Изюме будет максимально жестокой.

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