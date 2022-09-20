Оксана розповіла журналістам, що впізнала чоловіка за татуюваннями на руці. Від квітня Сергій Сова вважався зниклим безвісти. Військовослужбовець боронив Ізюм навесні після початку повномасштабного вторгнення.

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Востаннє Оксана розмовляла з чоловіком 19 квітня

Сергій Сова боронив Україну від 2014 року в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Тоді він боронив Піски та доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік демобілізувався, але потім знову повернувся на фронт. За службу отримав чимало відзнак та нагород.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Сергія разом із побратимами відправили боронити Харківщину. У квітні він був на Ізюмському напрямку. Оксана пригадала, що востаннє розмовляла з чоловіком 19 квітня – тоді Сергій розповідав, що окупанти атакують з артилерії, танків та авіації, а спротив з нашої сторони був меншим – озброєння не вистачало.

Чоловік казав, що є наказ стояти до кінця, то ж робитиме це. Але наскільки їх вистачить, невідомо. Після того зв'язок обірвався,

– пригадала Оксана.



Сергій Сова / Фото "Факти"

Дружина вірила, що її чоловік живий

Відколи звязок з чоловіком зник, Оксана разом із друзями та побратимами чоловіка докладала максимум зусиль для пошуку чоловіка. Жінка щодня переглядала світлини з моргів, але свого чоловіка там не бачила. Попри те, Оксана відганяла погані думки і вірила, що Сергій міг бути у полоні. Однак після деокупації Ізюма всі надії були втрачені.

Чоловіка Оксана впізнала по численних татуюваннях. Зокрема на тій руці, світлина якої облетіла увесь світ, залишилося татуювання з іменем їхньої доньки. Також жінка розповіла й історію синьо-жовтого браслета, з яким її чоловік не розлучався від 2014 року.

Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями, тому що на тілі були великі зображення — це голова сови, зображення черепа, самурай з китайськими ієрогліфами. Навіть витатуйоване ім'я доньки залишилось на руці. Й жовто-сині браслетики. З цими браслетами Сергій не розлучався з 2014 року. Ще тоді, коли він йшов на війну, їх йому як обереги подарували наші діти. Синочок тоді пішов у перший клас, а донечці виповнився рік,

– розповіла Оксана.

У Героя залишилися двоє дітей

Сергій та Оксана прожили у шлюбі понад 15 років та виховали двох дітей – сина Марата та доньку Еліну. Син полеглого Героя після того, як матір упізнала тіло батька, написав листа Володимиру Зеленському з проханням посприяти якнайшвидшому поверненню тіла батька для поховання та наголосив, що матиме за честь прийняти посмертну нагороду.



Лист сина Сергія Сови до Володимира Зеленського / Фото "Факти"

Оксана зізналася, що її розчулив вчинок 14-річного сина і висловила сподівання, що його почують та повернуть тіло чоловіка найближчим часом для поховання.

Важливо! Після початку ексгумації тіл, похованих в Ізюмі, світлина руки з синьо-жовтим браслетом облетіла весь світ. Українці запустили флешмоб у соцмережах, публікуючи фото своїх рук з синьо-жовтими браслетами та підписами: "Це міг бути кожен з нас – лише тому, що ми українці". Світлина стала символом незламності українців.

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