Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

Увага В Ізюмі виявили тіло чоловіка зі зв'язаними руками й відрізаною мошонкою

У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення,

– повідомив очільник Харківщини.

Керівник ОВА наголосив, що про "жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ", а зібрані докази "обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців".

Всього ексгумовано 146 тіл

У Нацполіції також підтвердили, що в Ізюмському відділі поліції окупанти дійсно облаштували кімнати тортур та повідомили про сліди катувань на тілах людей, яких було поховано у братських могилах.

В Ізюмському відділі поліції дійсно є кімнати, в якому проводилися тортури. Це не єдина локація в місті. По інших місцям будуть проводитися слідчі дії. Серед закатованих є жінки. У лісі ховали з березня по травень. Місцева ритуальна служба ховала під контролем окупаційної "влади". Вчора були такі випадки, коли в одному заховані було 2 тіла, в іншому – 4",

— розповів начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш.

За його словами, на 15:30 19 вересня з могил дістали 35 тіл. За словами заступника начальника управління розслідування воєнних злочинів Нацполіції Дмитра Шевчука, на вечір 18 вересня ексгумували тіла 111 людей, серед яких двоє дітей.

У Поліції теж підтвердили, що частина з вбитих мала ознаки катувань, в деяких були зв'язані руки, деякі особи були з колото-різаними ранами.

Довідка! Після деокупації Ізюма, у лісосмузі знайшли цвинтар з масовими похованнями українців. Там було близько 450 могил, де поховані близько 500 людей, які загинули від початку воєнного вторгнення росіян. Ситуацію на окупованих територіях Харківщини порівнюють зі звірствами у Бучі та Маріуполі.

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