Як розповів Максим, до нього приїхала поліція та заарештувала його. Про це житель Ізюма повідомив 24 каналу.

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Які катування пережили жителі Ізюма

За словами Максима, машина окупантів приїхала під двір сусідів, з неї вийшли автоматники, які побачили чоловіка, та одразу закували його в кайданки.

Мене просто вивели, натягли шапку на очі і, як виявилося, повели до катівні. Просто закували в наручники та приєднали струм. Ніхто нічого не пояснював, запитання не ставили,

– розповів житель Ізюма.

Максим намагався спитати в окупантів, за що вони його забрали до катівні, втім, росіяни відповіли: "Ти сам все знаєш".

Чоловіка випустили з катівні в день, коли відступали "лнрівці". Вони сказали в'язням швидше вибігати, бо не хочуть, щоб вони загинули.

"Коли я біг, то зустрів довгу ворожу колону, що стояла від Пісків у бік Оскола. Там довга колона техніки була, вони виходили з міста", – зазначив Максим.

Чоловік підкреслив, що катували саме росіяни. А "лнрівці" працювали в поліції – вони виконували функції тюремників.

"Взагалі "лнрівці" тут були різні, їх відловлювали на вулицях. Були взагалі зовсім випадкові люди, а були й такі, з якими в мене одразу конфлікти були через погляди", – підкреслив Максим.

Катівня в Ізюмі: що про неї відомо

Нагадаємо, що в Ізюмі функціонувала справжня катівня. У мережі показали кімнату з обідраними стінами, на підлозі був постелений гладкий лінолеум, який було легко мити від крові. Також в кімнаті був стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував "свідчення ", поки інші загарбники вибивали їх.

До речі, після звільнення Ізюма під містом виявили могили з сотнями тіл. Там під час окупації у період з 2 квітня по 15 вересня ховали цивільних у безіменних могилах.

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