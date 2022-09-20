Как рассказал Максим, к нему приехала полиция и арестовала его. Об этом житель Изюма сообщил 24 каналу.

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Какие пытки пережили жители Изюма

По словам Максима, машина оккупантов приехала во двор соседей, из нее вышли автоматчики, которые увидели мужчину, и сразу заковали его в наручники.

Меня просто вывели, натянули шапку на глаза и, как оказалось, повели в пыточную. Просто заковали в наручники и присоединили ток. Никто ничего не объяснял, вопросы не задавали,

– рассказал житель Изюма.

Максим пытался спросить у оккупантов, за что они его забрали в пыточную, впрочем, россияне ответили: "Ты сам все знаешь".

Мужчину выпустили из застенки в день, когда отступали "лнровцы". Они сказали узникам быстрее выбегать, потому что не хотят, чтобы они погибли.

"Когда я бежал, то встретил длинную вражескую колонну, стоявшую от Песков в сторону Оскола. Там длинная колонна техники была, они выходили из города", – отметил Максим.

Муж подчеркнул, что пытали именно россияне. А "лнровцы" работали в полиции – они выполняли функции тюремщиков.

"Вообще "лнровцы" здесь были разные, их отлавливали на улицах. Были вообще совершенно случайные люди, а были и такие, с которыми у меня сразу конфликты были из-за взглядов", - подчеркнул Максим.

Пыточная в Изюме: что о ней известно

Напомним, что в Изюме функционировала настоящая пыточная. В сети показали комнату с ободранными стенами, на полу был устлан гладкий линолеум, который было легко мыть от крови. Также в комнате был стол, за которым сидел один из оккупантов и снимал "показания", пока другие захватчики выбивали их.

Кстати, после освобождения Изюма под городом обнаружили могилы с сотнями тел. Там во время оккупации в период со 2 апреля по 15 сентября хоронили гражданских в безымянных могилах.

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