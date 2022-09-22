З логістикою у ворога справи усе гірші

Це свідчить про те, що коли перші російські "свіжі-несвіжі" мобілізовані вирушать в Україну, карта зон бойових дій буде "зовсім інша".

Увага ЗСУ продовжують контрнаступальні дії біля Лимана, – ISW

Отже, одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що на Харківщині ЗСУ встановили вогневий контроль над артерією Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ – Ізюм, і лише потім пішли в контрнаступ.

Окупанти зазнають втрат у районі Лисичанська

За завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар,

– зазначили у СтратКомі.

Тож, у ЗСУ прогнозують, що у разі встановлення контролю над трасою у Луганській області ситуація на полі бою може змінитися.

Довідка. У Генштабі підтвердили, що українські захисники знищили в Новоайдарі склад боєприпасів і казарму російських загарбників. Того ж дня у Сватовому було знищено окупаційну комендатуру і склад боєприпасів.

Успіхи ЗСУ на Луганському напрямку: коротко

Українські воїни повність взяли під контроль селище Білогорівка, що в Луганській області. Наші захисники вже провели зачистку від окупантів.

12 вересня український прапор підняли у Куземівці.