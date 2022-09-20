Її захисники України підвезли до Новоайдару та Сватового. Самі вибухи на місцях скупчення ворога сталися напередодні, внаслідок чого окупанти зазнали чималих втрат.

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Ліквідовані вороги і десятки одиниць техніки

Так, у районі Новоайдара, що на Луганщині, підтвердили успішне влучання по російських бійцях. Ще 18 вересня наші військові завдали удару по району, де зберігали як зброю, так і військову техніку противники. Внаслідок цього окупанти залишилися без майже 50 одиниць техніки, а також боєприпасів.

Що стосується Сватового, то там теж наші військові завдали удару по місцю скупчення живої сили росіян. Внаслідок цього 70% особового складу, який перебував на знищеному об'єкті, вдалося ліквідувати.

Хай там що, але ворог все одно продовжує намагатися наступати. За минулу добу зафіксували кілька атак росіян. Вони прагнули просунутися у районах Майорського, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Але захисники України відбили атаки ворога, відкинувши його.

Окрім того, за минулу добу авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки ворога, 4 позиції ЗРК та 1 склад боєприпасів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану ракету та 3 безпілотники противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах росіян. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

У маріонеток кремля паніка

Зауважимо, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив маріонеток з псевдореспублік переживати. Вони вже почали прохати про проведення псевдореферендумів. Мовляв, вони дозволять приєднати області до росії, а отже – захистити від можливого наступу ЗСУ.

На цьому зробили акцент в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що гауляйтери на псевдореспубліках чітко розуміють, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться. Тож вони хочуть якомога швидше добитися анексії. Остання, переконані бойовики, зупинить рух українського війська.

Буцімто тоді захисники нашої держави відкрито воюватимуть проти іншої країни, хоча це відбувається вже впродовж понад 8 років. Тож росія матиме можливість оголосити повномасштабну війну та завдати удару у відповідь.

Але, наголошують укладачі звіту, вибухи у Криму показали зворотне. У кремлі так і не наважилися завдати того самого "удару у відповідь". А це означає, що ворог цілком розуміє, у яку скрутну ситуацію він потрапив. І що повномасштабна війна уже відбуватиметься не між Україною та росією, а всім цивілізованим світом і бункерним диктатором.

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