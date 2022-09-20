Актуальну інформацію про події 19 вересня на Півдні України повідомили в оперативному командуванні "Південь". Окупанти обстрілюють позиції наших захисників та захисниць, намагаються перегрупуватися та проводити повітряну розвідку.

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Бої та поповнення "підводного флоту"

Окупанти намагалися покращити своє тактичне становище у напрямку Давидів Брід – Білогірка. Однак ЗСУ завдали ворогу втрат, через що окупанти відступили.

У районі Козацького на Нової Каховки в окупантів знову провалилася спроба спорудження альтернативної переправи через Дніпро. Наші війська поповнили "підводний флот" ворога, потопивши баржу росіян з озброєнням.

Окупанти протягом доби 19 вересня завдали 3 ракетні та 3 авіаційні удари вздовж лінії фронту.

Успіхи ЗСУ на Півдні

Водночас українська авіація завдала 15 ударів по ворогу. Наші війська знищили 2 ворожі безпілотники – "Орлан-10" та "Орлан-30".

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 260 вогневих завдань. Наші захисники та захисниці вдарили по 4 районах скупчення живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах.

Ну і найприємніша частина – протягом доби росіяни втратили:

90 осіб з особового складу;

3 танки;

8 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

3 гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С";

4 САУ "Акація";

2 самохідні гармати "Гіацинт-С";

6 РСЗВ "ГраД";

склад боєприпасів у Правдиному.

У Чорному морі корабельне угруповання росіян збільшилося до 10 одиниць, з низ 3 – носії крилатих ракет. За даними ОК "Південь", до запуску готові 24 крилаті ракети "Калібр". Також у морі перебувають 3 десантні кораблі.

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