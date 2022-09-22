У врага все хуже обстоят дела с логистикой
Это свидетельствует о том, что когда первые российские "свежие-несвежие" мобилизованные отправятся в Украину, карта зон боевых действий будет "совершенно иной".
Внимание ВСУ продолжают контрнаступательные действия возле Лимана, – ISW
Итак, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ,
– говорится в сообщении.
Военные напомнили, что в Харьковской области ВСУ установили огневой контроль над артерией Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм, и только потом пошли в контрнаступление.
Оккупанты несут потери в районе Лисичанска
По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганщины можно говорить, что в районе Лисичанска в оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь через них залетает уже в Новоайдар,
– отметили в СтратКоме.
В ВСУ прогнозируют, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области ситуация на поле боя может измениться.
Успехи ВСУ на Луганском направлении: главное
Украинские воины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккупантов.
12 сентября украинский флаг был поднят в Куземовке.