У врага все хуже обстоят дела с логистикой

Это свидетельствует о том, что когда первые российские "свежие-несвежие" мобилизованные отправятся в Украину, карта зон боевых действий будет "совершенно иной".

Внимание ВСУ продолжают контрнаступательные действия возле Лимана, – ISW

Итак, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ,

– говорится в сообщении.

Военные напомнили, что в Харьковской области ВСУ установили огневой контроль над артерией Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм, и только потом пошли в контрнаступление.

Оккупанты несут потери в районе Лисичанска

По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганщины можно говорить, что в районе Лисичанска в оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь через них залетает уже в Новоайдар,

– отметили в СтратКоме.

В ВСУ прогнозируют, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области ситуация на поле боя может измениться.

Справка. В Генштабе подтвердили, что украинские защитники уничтожили в Новоайдаре склад боеприпасов и казарму российских захватчиков. В тот же день в Сватово была уничтожена оккупационная комендатура и состав боеприпасов.

Успехи ВСУ на Луганском направлении: главное

Украинские воины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккупантов.

12 сентября украинский флаг был поднят в Куземовке.