Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що Білогорівка переходила з-під контролю українських військ, оскільки туди заходили окупанти.

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Білогорівка переходила з-під контролю українських військ

На сьогодні (Білогорівка – 24 канал) зачищена й повністю під контролем українських військових,

– повідомив Гайдай.

Білогорівка на карті

Також глава Луганської ОВА наголосив, що потрібно запастися терпінням "у передчутті масштабної деокупації Луганщини". За словами Гайдая, цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині.

"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", – додав він.

Яка ситуація у Луганській області

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