Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що Білогорівка переходила з-під контролю українських військ, оскільки туди заходили окупанти.
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Білогорівка переходила з-під контролю українських військ
На сьогодні (Білогорівка – 24 канал) зачищена й повністю під контролем українських військових,
– повідомив Гайдай.
Білогорівка на карті
Також глава Луганської ОВА наголосив, що потрібно запастися терпінням "у передчутті масштабної деокупації Луганщини". За словами Гайдая, цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині.
"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", – додав він.
Яка ситуація у Луганській області
- На тлі контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині є позитивні новини з Луганської області. Сергій Гайдай 10 вересня інформував, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Також глава Луганської ОВА опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.
- Ставленики кремля на окупованій Луганщині визнали успіхи Збройних Сил України. Окупанти заявили, що ЗСУ вже біля адміністративних кордонів Луганщини, але закликали "не панікувати".
- Окрім того, Гайдай розповів, що на тлі успіхів ЗСУ російські військові починають скупчувати техніку поблизу адмінкордону Луганщини. За його словами, на Луганщині ворог продовжує будівництво оборонних споруд.
- Також повідомлялося, що в ніч з 17 на 18 вересня у Сватовому стався вибух, який забрав життя приблизно 200 солдатів російської армії
- 16 вересня біля "прокуратути" в окупованому Луганську прогримів сильний вибух. Унаслідок вибуху загинув так званий "генпрокурор" окупантів сєргей горєнко. В Офісі Президента України заявили, що ліквідація горєнка – це розбірки місцевих кримінальників.
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