Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу. Згідно з наявними у відомства даними, окупанти страшенно бояться контрнаступу ЗСУ на Луганщині. Тож роблять усе можливе, щоб йому завадити.

Читайте також Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Місцевих мешканців вивозять насильно

Росіяни не припиняють порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Вони продовжують чинити воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. І не стала винятком Луганщина.

Уже зафіксували, що у Сватівському районі загарбники намагаються всіляко приховати свої інженерні споруди. Для цього вороги вже вивезли мешканців з населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка. Зробили це загарбники, ясна річ, насильно. Відомо, що мешканців перевезли вглиб тимчасово окупованої області.

Але і це ще не все. Оскільки наші військові успішно знищують автомобілі й автоцистерни ворога, то їм конче необхідно десь брати нові. Так, на Миколаївщині російські бійці покрали машини-молоковози. Вони їх вивезли з захоплених територій, щоб використовувати для транспортування палива.

Можливо, російські загарбники покладають надії на часткову мобілізацію, яку напередодні оголосив владімір путін. Але аналітики зауважили, що хороших новин для ворога, пов'язаних із нею, мало.

Часткова мобілізація не завадить ЗСУ

В Інституті з вивчення війни наголосили, що часткова мобілізація – один із наслідків невдалої спроби захопити Україну. Водночас слід розуміти, що у найближчі кілька місяців вона навряд чи щось змінить на фронті.

Тож, переконані укладачі звіту, відповідні рухи окупантів не матимуть вплив на звільнення окупованих територій. Згідно з їхніми прогнозами, наші військові зможуть вибити ворога з більшої частини рідних земель, захоплених після 24 лютого, до зими.

Зауважимо, що в росії планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. За словами аналітиків, ця цифра дозволить хіба підтримувати нинішній рівень російського війська у 2023 році. Крім того, у кремлі зможуть бодай якось компенсувати шалені втрати, яких зазнали за понад пів року війни.

Варте уваги – Арестович назвав сценарій дій російського війська: дивіться відео