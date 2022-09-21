Українські захисники деокупували селище Пасіка, що на Донеччині. Близько 5 місяців воно перебувало під окупацією загарбників.
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Від росіян залишилися лише згорілі танки та зброя
Утікаючи з Пасіки, вороги "забули" свої боєприпаси та техніку. Сотні знищених броньованих машин противника залишилися після успішної наступальної операції ЗСУ. Завдяки нашим військовим окупанти зазнали приголомшливих втрат.
Були й росіяни тут, і кавказці, але через тиждень наші хлопці їм дали прочухана, то і звалили відразу, повтікали,
– каже мешканець населеного пункту.
Місцеві розповіли, що росіяни поводилися, як справжні нелюди. Вони знущалися з худоби, нищили все, що бачили й грабували.
Жителька Пасіки каже, що дуже чекала українських захисників. Жінка вірить, що скоро вся Україна буде звільнена від загарбників.
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Загальні бойові втрати противника станом на 21 вересня
- Ліквідовано особового складу – 55110 осіб;
- танків – 2227 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4748 одиниць;
- артилерійських систем – 1340 одиниць;
- літаків – 253, гелікоптерів – 217;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 одиниць.
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Ситуація на Донеччині: останні новини
- На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. 17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили Діброви та Щурове.
- Ворог не покидає спроб утриматися на захоплених позиціях. Проте ЗСУ завдають потужного удару по позиціях противника. Ворог має значні втрати серед особового складу, мертвих росіян вивозять вантажівками, а лікарні Горлівки переповнені.
- На межі Донецької та Харківської області ЗСУ підняли державний прапор. Однак місцева влада попереджає, що повертатися ще рано, адже територія замінована.
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