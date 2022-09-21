Українські захисники деокупували селище Пасіка, що на Донеччині. Близько 5 місяців воно перебувало під окупацією загарбників.

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Від росіян залишилися лише згорілі танки та зброя

Утікаючи з Пасіки, вороги "забули" свої боєприпаси та техніку. Сотні знищених броньованих машин противника залишилися після успішної наступальної операції ЗСУ. Завдяки нашим військовим окупанти зазнали приголомшливих втрат.

Були й росіяни тут, і кавказці, але через тиждень наші хлопці їм дали прочухана, то і звалили відразу, повтікали,

– каже мешканець населеного пункту.

Місцеві розповіли, що росіяни поводилися, як справжні нелюди. Вони знущалися з худоби, нищили все, що бачили й грабували.

Жителька Пасіки каже, що дуже чекала українських захисників. Жінка вірить, що скоро вся Україна буде звільнена від загарбників.

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Загальні бойові втрати противника станом на 21 вересня

Ліквідовано особового складу – 55110 осіб;

танків – 2227 одиниць;

бойових броньованих машин – 4748 одиниць;

артилерійських систем – 1340 одиниць;

літаків – 253, гелікоптерів – 217;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 одиниць.

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На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. 17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили Діброви та Щурове.

Ворог не покидає спроб утриматися на захоплених позиціях. Проте ЗСУ завдають потужного удару по позиціях противника. Ворог має значні втрати серед особового складу, мертвих росіян вивозять вантажівками, а лікарні Горлівки переповнені.

На межі Донецької та Харківської області ЗСУ підняли державний прапор. Однак місцева влада попереджає, що повертатися ще рано, адже територія замінована.

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