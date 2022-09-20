Відповідну інформацію повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Однак попередив, що ця ділянка дуже небезпечна, адже окупанти замінували її.

Зауважте В Яровій на Донеччині майорить український прапор: де селище розташоване на карті

На межі Донеччини та Луганщини встановили український прапор

Тут ще недавно велися запеклі бої, а тепер про них нагадують тільки залишена техніка та мінні поля,

– розповів Павло Кириленко.

Він також додав, що з першим заступником голови МВС Євгенієм Єніним та головою ДСНС Сергієм Круком виїхали на місце, щоб оцінити масштаби робіт, які потрібно виконати по розмінуванню.

Ба більше, влада нагородила рятувальників, які під час цієї війни віддано й вправно виконують свою роботу, іноді – на межі людських сил і можливостей.

Варто пригадати, що буквально 16 вересня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України звільнили від російських загарбників майже всю територію Харківської області.

На межі Донеччини й Харківщини замайорів український прапор / Фото Павла Кириленка

Населені пункти, де замайорів український прапор

19 вересня в селі Ярова, що в Лиманському районі Донеччини, замайорів український прапор. Адже населений пункт звільнили від окупантів. Він розташований між Лиманом та Святогірськом.

18 вересня Збройні Сили України звільнили село Підвисоке Ізюмського району Харківської області. Наші військовослужбовці підняли державний прапор на Підвисочанському будинку культури.

12 вересня український прапор замайорів у селі Куземівці на Луганщині. Адже й звідти наші військові вигнали ворогів. У цей же день наш прапор замайорів у Святогірську Донецької області.

Ба більше, 8 вересня синьо-жовті прапори замайоріли над міськрадою Балаклії і у Волоховому Яру та ще у низці сіл на Харківщині. Зокрема, Збройні Сили України звільнили Борщівку, Іванівку та Шевченкове.

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