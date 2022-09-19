Селище розташоване між Лиманом та Святогірськом. Про його звільнення повідомили у соцмережах. Зокрема, про це написав активіст Сергій Стерненко.

До речі Понад 60 тисяч квадратів звільнених територій: ISW показало карту успіхів ЗСУ за 200 днів

Показали і фото з українським прапором у селищі.

Ярова повернулась,

– написали у мережі.



Український прапор у Яровій / Фото з телеграму

Де розташована Ярова: карта

ЗСУ рухаються до Лиману

В американському Інституті війни розповіли, що бійці ЗСУ розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від Сіверського Донця. Таким чином вони можуть оточити російські війська навколо Лиману.

Просування захисників може зробити ворожі позиції біля Лиману непридатними. Це відкриє підступи до Лисичанська та Сєвєродонецька.

В самому Лимані сили росіян складаються переважно з резервістів БАРС та залишків підрозділів, які розбили на Харківщині. Підкріплення туди не перекидають.

Нагадаємо, що 12 вересня ЗСУ зайшли до Святогірська, що на Донеччині. Там теж замайорів синьо-жовтий прапор. За місто йшли важкі бої влітку.

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