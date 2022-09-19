Поселок расположен между Лиманом и Святогорском. Про его освобождение сообщили в соцсетях. В частности, об этом написал активист Сергей Стерненко.
Более 60 тысяч квадратов освобожденных территорий: ISW показало карту успехов ВСУ за 200 дней
Показали фото с украинским флагом в поселке.
Яровая вернулась,
– написали в сети.
Украинский флаг в Яровой / Фото с телеграммы
Где находится Яровая: карта
ВСУ двигаются к Лиману
- В американском Институте войны рассказали, что бойцы ВСУ расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Таким образом они могут оцепить русские войска вокруг Лимана.
- Продвижение защитников может сделать неприятельские позиции у Лимана непригодными. Это откроет подступы к Лисичанску и Северодонецку.
В самом Лимане силы россиян состоят преимущественно из резервистов БАРС и остатков подразделений, которые разбили в Харьковской области. Подкрепление туда не перекидывают.
Напомним, что 12 сентября ВСУ зашли в Святогорск на Донецкой области. Там тоже развевался сине-желтый флаг. Летом за город шли тяжелые бои.
Смотрите также – украинские военные минуснули базу вагнеровцев в Кадиевке: видео