Донецьк до окупації

росія окупувала Донецьк у 2014 році, після чого в регіоні розпочалася стагнація, яка триває досі, пише 24 канал. До вторгнення росіян Донецьк невпинно розвивався і був великим промисловим та фінансовим осередком України.

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До окупації на промислових підприємствах Донецька було зайнято понад 119 тисяч людей, внаслідок чого рівень безробіття у місті складав всього 0,7 %

Серед провідних підприємств важкої індустрії міста був Донецький металургійний завод, який виробляв близько 9% сталі в Україні. У Донецьку також працювали найбільші вуглевидобувні підприємства — шахта імені О. Ф. Засядька і шахта імені О. О. Скочинського.

Цікаво, що до 2014 року в Донецьку проводився найбільший для України бізнес-форум – Міжнародний Інвестиційний Саміт. Також у Донецьку були зосереджені головні офіси найбільших компаній України, – фінансово-промислові групи System Capital Management, ДТЕК, Метінвест Холдинг, Індустріальний Союз Донбасу, Укрінвест, HarvEast Holding, UMG.

Видання Forbes визнавало Донецьк найкращим містом України для ведення бізнесу за такими показниками як купівельна спроможність громадян, інвестиційний клімат, економічна стійкість, інфраструктура та комфорт.

Євро-2012 – поштовх у розвитку туризму Донецька

Тривалий час Донецьк не асоціювався зі словами туризм і відпочинок, хоча місто було буквально всіяне трояндами та приємне для прогулянок. Потужний поштовх туризму та інфраструктурі Донецьку, як і решті території України, дав чемпіонат Європи з футболу 2012. Україна разом з Польщею вибороли право вперше проводити Євро-2012.

Через право прийняти Євро-2012 перед Донецьком постало завдання збудувати нову злітну смугу та аеровокзал в аеропорті імені Сергія Прокоф'єва. Згодом цей аеропорт стане символом боротьби українських військових з окупантами.

Також Донецьк був футбольним краєм, який дав Україні футбольний клуб Шахтар. Саме "гірники" кинули виклик київському Динамо в часи Незалежної України. Шахтар здобув для Незалежної України перший та поки єдиний євротрофей – Кубок УЄФА у 2009 році.

Завдяки Євро-2012 Шахтар та Україна отримали стадіон-цукерочку – "Донбас-Арену". Це без перебільшення архітектурний витвір, адже "Донбас-Арена" була найкращим футбольним стадіоном України. Найцікавіше, що стадіон практично завжди був заповнений вболівальниками на матчах місцевого Шахтаря чи збірної України.

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Відкриття "Донбас-Арени" відбулося 29 серпня 2009 року саме в День шахтаря та День міста Донецька. На церемонії відкриття виступила відома американська співачка Бейонсе. За акредитацією УЄФА та ФІФА стадіон, який називають "летючою тарілкою", відповідає класу "еліт".

"Донбас-Арена" до війни та після / Фото Шахтаря і "Радіо Свобода"

Наразі на "Донбас-Арені" через окупацію футбольні матчі не проводяться. Шахтарю, як й іншим клубам і спортсменам, довелося покинути Донецьк через окупацію. Відтак, донеччани втратили ще один спосіб весело провести дозвілля.

Війна в Донецьку

Увесь розвиток Донецька перекреслило вторгнення російських військ у 2014 році. росія поширювала свою пропаганду на Донбас та підживлювала проросійські настрої.

Стрімка активізація сепаратистського руху в Донецьку розпочалася після перемоги Революції гідності та втечі Віктора Януковича за кордон.

Проросійські бойовики захопили Донецьк навесні 2014 року та провели так званий "референдум", покликаний легітимізувати так звану квазіреспубліку "ДНР". Найгарячішою точкою бойових дій у Донецьку став аеропорт.

Бої за аеропорт між ЗСУ та проросійськими військами тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року. У ніч з 26 на 27 травня українським військовим вдалося відбити Донецький аеропорт, проте росіяни не залишали спроб відвоювати об'єкт.

Донецький аеропорт до війни та після / Фото з Вікіпедії

Унаслідок постійних обстрілів будівлі аеропорту протягом літа-осені 2014 року були практично повністю знищені. Українські військовики тримали оборону аеропорту 242 дні, що лише на тиждень менше за тривалість оборони Севастополя.

До повномасштабного вторгнення росії в Донецьку практично не було війни. ЗСУ, якщо й здійснювали обстріли, то тільки по військових об'єктах ворога. Натомість після широкомасштабного вторгнення російські військові почали обстрілювати Донецьк, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. У росії бояться партизанських рухів і спротиву місцевого населення Донецька.

Донецьк під окупацією

Журналісти "Громадського" писали, що з початку окупації Донбасу Україна втратила значну частину промисловості. У 2013 році підприємства регіону продукували близько 15% ВВП країни або 240 мільярдів гривень на рік.

Після окупації Донецьк і весь Донбас зіткнулися зі стагнацією. Регіон перестав розвиватися і людям довелося виживати через безробіття, оскільки зупинилися важливі підприємства.

Також стало складніше покинути регіон, оскільки проросійські бойовики закрили більшість пунктів виїзду. Донецьк став містом абсурду.

Чому в останню неділю серпня святкують День Шахтаря

День шахтаря вперше відзначався у зв'язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.

За зміну (5 годин 45 хвилин) він видобув рекордні 102 тонни вугілля, що відповідало 14 нормам. Весь видобуток записали на рахунок Стаханова, не врахувавши роботи кріпильників, які йому допомагали.

Свято встановлено в Україні в останню неділю серпня згідно з Указом Президента України "Про День шахтаря" від 16 серпня 1993 року