Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. В'їхати у деокуповані населені пункти можна лише зі спеціальним дозволом.

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Потрібен дозвіл, щоб в'їхати у звільнений населений пункт

Відтепер на Донеччині заборонений несанкціонований в'їзд на територію деокупованих територіальних громад області.

Діятиме заборона до завершення проведення у цих населених пунктах стабілізаційних заходів,

– пояснили в ОВА.

Відповідне розпорядження підписав голова обласної держадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Цим він виконав розпорядження Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Згідно з ним, з 16 вересня 2022 року запроваджується заборона в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів на деокупованих територіях без відповідного дозволу для громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Також до завершення проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях заборонили переміщення автомобілів на територію звільнених територіальних громад Донеччини.

Підготувати проєкт порядку допуску осіб і транспортних засобів на територію деокупованих населених пунктів, де проводяться стабілізаційні заходи, доручили:

Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації,

коменданту Донецької області.

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