Місцевий житель вправно забрався на конструкцію, мов людина-павук. Страхували його внизу українські військові.

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Разом чоловіки зняли плакати російських окупантів. Бійці подякували мешканцю Вовчанська, а той, своєю чергою, сказав "Слава ЗСУ".

Дивіться відео, як у Вовчанську зняли плакат загарбників: відео

Деокупація Харківщини: що відомо

Українські військові на початку вересня почали стрімко просуватись на Сході. Вони звільнили багато населених пунктів на Харківщині. Спочатку Балаклію, потім – Ізюм, Куп'янськ та Вовчанськ.

Український прапор замайорів у селищі Козача Лопань, що фактично на кордоні з росією, а також у Святогірську Донецької області.

Під час окупації Вовчанська росіяни тримали контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні, тому це місто мало особливе стратегічне значення. Після звільнення українські військові зачищали Вовчанськ та інші населені пункти від російського непотребу. Зокрема, палили триколори та знімали плакати на бордах.

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