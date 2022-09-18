Міський голова Валерій Марченко в ефірі національного телемарафону розповів, що багато людей звертаються щодо зниклих родичів. Запитують про батьків, іншу рідню, інформує 24 канал.

До теми Вони відповідатимуть у суді та на полі бою, – Зеленський про моторошні знахідки на Харківщині

Де вони – невідомо. Але це не означає, що вони загинули. Можливо, що люди живі, але з ними нема зв'язку. Та є й такі, що загинули і їх вони розшукують,

– каже мер.

За його словами, якщо не зможуть впізнати тіла, які знайшли в масових похованнях, то ідентифікувати їх можна буде тільки за допомогою ДНК.

У місті нема газу та світла

Валерій Марченко розповів, що наразі в Ізюмі приблизно залишається 11 – 15 тисяч людей. До війни там жило більше 45 тисяч.

"Не можу сказати, що масово, але багато хто вже починає повертатися до міста. Думаю, що всі не повернуться, бо у багатьох нема де жити, бо розбомблені квартири й будинки. Попереду зима. Думаю, що світло в місті з'явиться максимум за 2 тижні", – сказав він.

Зараз тривають роботи, щоб газифікувати Ізюм. Але газ зможуть подати в основному в приватні будинки. З багатоповерхівками проблема, бо там всі мережі розбиті і відремонтувати їх за такий короткий час неможливо. Мер припустив, що через місяць в Ізюмі буде 25 – 30 тисяч людей.

Масові поховання в Ізюмі

Після звільнення міста в лісі неподалік виявили моторошну знахідку – масове поховання українців, яких вбили росіяни. Територія поховання доволі велика, про це свідчать знімки з супутника. Упродовж 6 місяців росіяни катували до смерті українців і кидали їхні тіла в братські могили.

На місці масового поховання під Ізюмом знайшли могили шістьох членів однієї сім'ї. Росіяни вбили сім'ю Столпакових: Олену, її чоловіка Дмитра, їхніх дочок – 6-річну Олесю та 8-річну Сашу, а також бабусю та дідуся – Тетяну та Олександра.

Катівні та братські могили під Ізюмом: дивіться відео