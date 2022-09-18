Городской голова Валерий Марченко в эфире национального телемарафона рассказал, что многие обращаются относительно пропавших родственников. Спрашивают о родителях, другой родне, информирует 24 канал.

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Где они – неизвестно. Но это не значит, что они погибли. Возможно, люди живы, но с ними нет связи. Да есть и такие, кто погиб. и их разыскивают,

– говорит мэр.

По его словам, если не смогут узнать тела, обнаруженные в массовых захоронениях, то идентифицировать их можно будет только с помощью ДНК.

В городе нет газа и света

Валерий Марченко рассказал, что в настоящее время в Изюме примерно остается 11 – 15 тысяч человек. До войны там жило более 45 тысяч.

"Не могу сказать, что массово, но многие уже начинают возвращаться в город. Думаю, что все не вернутся, потому что у многих негде жить, потому что разбомблены квартиры и дома. Впереди зима. Думаю, что свет в городе появится максимум через 2 недели", – сказал он.

Сейчас ведутся работы, чтобы газифицировать Изюм. Но газ смогут подать в основном в частные дома. С многоэтажками проблема, потому что там все сети разбиты и отремонтировать их за столь короткое время невозможно. Мэр предположил, что через месяц в Изюме будет 25-30 тысяч человек.

Массовые захоронения в Изюме

После освобождения города в лесу неподалеку обнаружили жуткую находку – массовое захоронение украинцев, убитых россиянами. Территория погребения достаточно велика, об этом свидетельствуют снимки со спутника. В течение 6 месяцев россияне пытали до смерти украинцев и бросали их тела в братские могилы.

На месте массового захоронения под Изюмом обнаружили могилы шестерых членов одной семьи. Россияне убили семью Столпаковых: Елену, ее мужа Дмитрия, их дочерей – 6-летнюю Олесю и 8-летнюю Сашу, а также бабушку и дедушку – Татьяну и Александра.

Пытки и братские могилы под Изюмом: смотрите видео