Местный житель ловко забрался на конструкцию, как человек-паук. Страховали его внизу украинские военные.

Кстати Есть заявления о многих пропавших людях в городе, – мэр Изюма

Вместе мужчины сняли плакаты российских оккупантов. Бойцы поблагодарили жителя Волчанска, а тот, в свою очередь, сказал "Слава ВСУ".

Смотрите видео, как в Волчанске сняли плакат захватчиков: видео

Деоккупация Харьковщины: что известно

Украинские военные в начале сентября начали быстро продвигаться на Востоке. Они освободили много населенных пунктов на Харьковщине. Сначала Балаклею, потом – Изюм, Купянск и Волчанск.

Украинский флаг развевался в поселке Казачья Лопань, что фактически на границе с россией, а также в Святогорске Донецкой области.

Во время оккупации Волчанска россияне держали контроль над железной дорогой и автомобильными путями в регионе, поэтому этот город имел особое стратегическое значение. После освобождения украинские военные зачищали Волчанск и другие населенные пункты от российского хлама. В частности, жгли триколоры и снимали плакаты на бордах.

Кстати – россияне выстрелом из танка убили 2 женщин в Харьковской области: видео