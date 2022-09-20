Про це 20 вересня розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Зазначили, що росіяни мають проблеми з медичною допомогою.

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"Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ", – написали у Генштабі.

Трупи везуть вантажівками

Втрати в окупантів є й у Херсонській області. Росіяни звозять мертвих військових на Донеччину.

На тимчасово окуповану територію Донецької області перемістили 2 два великогабаритних вантажних автомобілі з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил російської федерації. Кількість уточнюється, – розповіли військові.

Росія не може поповнювати живу сили

Прихована мобілізація у росії є провальною. Відтак, військово-політичне керівництво ухвалило рішення частково вивести окупантів з Сирії.

"Виводять підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та подальшої підготовки до перекидання на територію України", – додали у Генштабі.

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