Об этом 20 сентября рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Указали, что у россиян есть проблемы с медицинской помощью.

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"Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск", - написали в Генштабе.

Трупы везут грузовиками

Потери у кафиров есть и в Херсонской области. Россияне свозят мертвых военных в Донбасс.

На временно оккупированную территорию Донецкой области переместили 2 два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил российской федерации. Количество уточняется, – рассказали военные.

Россия не может пополнять живую силу

Скрытая мобилизация в России провальна. Следовательно, военно-политическое руководство приняло решение частично вывести оккупантов из Сирии.

"Выводят подразделения 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и последующей подготовки к переброске на территорию Украины", – добавили в Генштабе.

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