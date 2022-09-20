Об этом 20 сентября рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Указали, что у россиян есть проблемы с медицинской помощью.
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"Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск", - написали в Генштабе.
Трупы везут грузовиками
Потери у кафиров есть и в Херсонской области. Россияне свозят мертвых военных в Донбасс.
На временно оккупированную территорию Донецкой области переместили 2 два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил российской федерации. Количество уточняется, – рассказали военные.
Россия не может пополнять живую силу
Скрытая мобилизация в России провальна. Следовательно, военно-политическое руководство приняло решение частично вывести оккупантов из Сирии.
"Выводят подразделения 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и последующей подготовки к переброске на территорию Украины", – добавили в Генштабе.
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