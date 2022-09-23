Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він вважає, що путін вирішив порвати з помірними фашистами й стати вождем ультрафашистів.

Зверніть увагу На фронт хочуть мобілізувати мільйон: як кремль обманює росіян

Провальний для путіна саміт ШОС

Піонтковський зазначив, що ще тиждень тому в путіна не було й думки про оголошення мобілізації в росії. Але на саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбувся у Самарканді, путін зазнав чимало принижень з боку керівників країн, на підтримку яких він розраховував.

Так ось лідери Китаю й Індії просто принизливі лекції прочитали путіну, наче якомусь другорічнику, що відстає,

– зауважив російський публіцист.

Він нагадав, що на саміті ШОС глава кремля був змушений виправдовуватися. Із Самарканда путін повернувся у відчайдушному стані.

Чим він займався останній місяць!? Він відчайдушно домагався перемир'я, припинення вогню. Спочатку він послав до Києва трійцю європейських лідерів, їх послали туди ж, куди російський корабель. Потім він найняв Ердогана на посередницькі функції, заплативши йому величезну ціну,

– сказав Піонтковський.

Тобто, за його словами, путін відчайдушно хотів зафіксувати якесь перемир'я. Разом з усією російською владною елітою він розумів, що війну програно й потрібно хоча б щось рятувати, зачепитися за якийсь шматок захопленої України, щоб продати це своєму народу як якусь перемогу, уникнувши подальшого приниження.

Піонтковський пояснив, хто змусив путіна оголосити мобілізацію: дивіться відео

Чому путін міг оголосити мобілізацію

Піонтковський вважає, що люди навколо путіна, так звані помірні фашисти, зрозуміли, що лінію примирення із Заходом набагато легше буде проводити без нього.

На його думку, із главою кремля обговорювався план, згідно із яким він може оголосити про те, що хворий і передає свої функції колективному органу ради безпеки. Сам путін потім зникає, наприклад, десь у великому лікувальному центрі китайської традиційної медицини

Я думаю, що в понеділок уранці була дуже серйозна дискусія. Він не погодився на цей варіант і ухвалив неочікувано два абсолютно божевільних рішення, які суперечать усій попередній лінії. Тобто він у понеділок уранці, порвавши з помірними фашистами, вирішив стати вождем ультрафашистів,

– заявив російський публіцист.

Він зауважив, що практично одразу гіркін, який до того вимагав його повісити, почав нахвалювати путіна. А потім терориста ще й запросили на декілька провладних російських ЗМІ.

Тобто путін ніби як визначив лінію, що – якщо я залишусь із помірними фашистами, то моя політична кар'єра завершиться, може я збережу життя десь там у китайському буддистському монастирі. А, якщо я з ультрафашистами, то я ще ого-го і ми ще поглянемо,

– сказав Піонтковський.

Тому, додав російський публіцист, путін ухвалив два самогубних рішення, яких від нього вимагали ультрафашисти. Тобто оголошення мобілізації й "референдуми" про приєднання до росії чотирьох українських областей.

До речі! В росіян почалась паніка через оголошену путіним мобілізацію. В американському Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів й робить це непропорційно швидко. Зокрема, член російської ради з прав людини при кремлі кирило кабанов запропонував обов'язкову військову службу для іммігрантів із Середньої Азії.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

Варте уваги – Жданов про істеричний виїзд росіян через мобілізацію: дивіться відео