За середу, 21 вересня, запит "як виїхати з росії" досяг максимуму. Про це свідчать актуальні дані індексу запитів у Google, повідомляє 24 канал.

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Що гуглять росіяни після оголошення часткової мобілізації

Судячи з даних Google Trends, пік запитів "як виїхати з росії" припав на 21 вересня після звернення путіна. Росіян це питання хвилює зараз навіть більше, ніж їжа. Здається, ніхто не очікував такої підстави від свого президента.

Невідомо, чи допоміг гугл вирішити проблему росіян чи ні. Здається, все, на що здатні громадяни країни-агресора – це тікати (як з позицій на фронті, так і зі своєї країни).



Що найчастіше гуглять росіяни / Скриншот



Які питання найбільше цікавлять росіян / Скриншот



Росіяни хочуть виїхати зі своєї країни після оголошення мобілізації / Скриншот



Людей цікавить, як можна відкосити від служби / Скриншот



За останній тиждень цікавість росіян щодо виїзду за кордон зросла / Скриншот

Найбільш активно темою виїзду цікавляться у Томській області та Санкт-Петербурзі. На третьому місці Тульська область, а вже потім Москва.



У яких областях росії найбільше шукають, як можна виїхати з країни / Скриншот

Росіяни другий день поспіль панікують

путін ще 20 вересня планував звернутися до громадян своєї країни, але щось пішло не так. Росіяни в той час вже очікували можливого оголошення мобілізації, тому ще вчора вони хотіли пакувати валізи і виїжджати. Про це свідчать дані Google Trends.

У росії вже оголосили акцію протесту проти мобілізації

Всеросійська акція протесту має відбутися 21 вересня у центрах всіх міст о 19 годині. Мітинг оголосив рух "Весна". В організації поставили риторичне питання, за що помиратимуть росіяни. Адже тисячі чоловіків будуть кинуті "до м'ясорубки війни".

В організації додали, що "тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину". Автори зазначають, що росія брехала про те, що воюють лише "професіонали" і що вони переможуть.

Представники "Весни" обіцяють невдовзі назвати місця проведення протестів у Москві та Санкт-Петербурзі.

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