За среду, 21 сентября, запрос "как уехать из россии" достиг максимума. Об этом свидетельствуют актуальные данные индекса запросов в Google, сообщает 24 канал.

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Что гуглят россияне после объявления частичной мобилизации

Судя по данным Google Trends, пик запросов "как уехать из россии" пришелся на 21 сентября после обращения путина. Россиян этот вопрос волнует сейчас даже больше, чем еда. Похоже, никто не ожидал такой подставы от своего президента.

Неизвестно, помог гугл решить проблему россиян или нет. Кажется, все, на что способны граждане страны-агрессора – бежать (как с позиций на фронте, так и со своей страны).



Что чаще всего гуглят россияне / Скриншот



Какие вопросы больше всего интересуют россиян / Скриншот



Россияне хотят уехать из своей страны после объявления мобилизации / Скриншот



Людей интересует, как можно откосить от службы / Скриншот



За последнюю неделю любопытство россиян относительно выезда за границу выросло / Скриншот

Наиболее активно темой выезда интересуются в Томской области и Санкт-Петербурге. На третьем месте Тульская область, а затем уже Москва.



В каких областях россии больше всего ищут, как можно уехать из страны / Скриншот

Россияне второй день подряд паникуют

Путин еще 20 сентября планировал обратиться к гражданам своей страны, но что-то пошло не так. Россияне в то время уже ожидали возможного объявления мобилизации, поэтому еще вчера они хотели паковать чемоданы и уезжать. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

В России уже объявили акцию протеста против мобилизации

Всероссийская акция протеста должна пройти 21 сентября в центрах всех городов в 19 часов. Митинг объявило движение "Весна". В организации задали риторический вопрос, за что будут умирать россияне. Ведь тысячи мужчин будут брошены "в мясорубку войны".

В организации добавили, что "теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью". Авторы отмечают, что россия врала о том, что воюют только "профессионалы" и что они будут побеждать.

Представители "Весны" обещают вскоре назвать места проведения протестов в Москве и Санкт-Петербурге.

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